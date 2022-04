Total Festum à Cazouls-lès-Béziers Salle François Mitterand,Cazouls-lès-Béziers (34), 28 mai 2022, .

Total Festum à Cazouls-lès-Béziers

Salle François Mitterand, Cazouls-lès-Béziers (34), le samedi 28 mai à 18:00

**19 : 00** **Danças tradicionalas** avec le groupe folklorique Les Treilles Cazoulines. **19 : 15** **Ouverture du festival** et **Projection de films d’archives** sur le Cazouls d’antan par l’association Uranus **19 : 45** **Banquet occitan** – Repas preparat per Les Treilles Cazoulines, et mis en musica per Lèva lo Pè (*taboulé-chichoumeille-saucisse-fromage-éclair-vin 15€. Menu enfant saucisse-chips-dessert-boisson 8€. Réservation 04 67 93 78 93 /* 06 35 25 20 48 *avant le mercredi 25 mai*) **20 : 45** **Demonstracion** de danças e cants par les enfants de l’école. **21 : 00** **Concert de Joanda** – Pour son nouveau concert « 1000 ans », Joanda, accompagné de ses cinq musiciens nous entraine sur les chemins de l’Occitanie, là où le bonheur est fait maison, pour un concert entrainant et fédérateur. **23 : 00** **Grand fuòc de Sant-Joan** – Danças e musica autour du feu de la Saint Jean avec Lèva lo Pè. Et du 13 au 28 mai, exposition de photos d’antan à la médiathèque Georges Frêche, vernissage officiel le 13 mai à 18h *source : événement [Total Festum à Cazouls-lès-Béziers](https://agendatrad.org/e/36473) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Joanda, Les treilles cazoulines et Leva lo Pe

Salle François Mitterand,Cazouls-lès-Béziers (34) avenue Victor Hugo Salle François Mitterand, 34370 Cazouls-lès-Béziers, France



2022-05-28T18:00:00 2022-05-28T22:00:00