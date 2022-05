Total Festum à Anglars Anglars, 10 juillet 2022, Anglars.

Total Festum à Anglars

2022-07-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-10

Anglars Lot

16h00 à 18h30 : jeux en bois d’extérieur : rampeau, palets, molki, etc…. n18h30 à 19h30 : animation musicale avec le groupe Les brebis Egarées et historiettes en occitan (conteur local) n19h30 : spectacle de la compagnie de théâtre occitan La Rampe Tio: Molière d’oc durée 1 heure15 – tout public nà partir de 21h00 : musique et danses traditionnelles avec Les brebis égarées » nEntrée gratuite, participation libre (chapeau) nUne buvette payante sera ouverte l’après-midi et sera poursuivie en soirée après le spectacle avec boissons et tartines.

Spectacle Molière d’oc nEn 2022, Molière a 400 ans… les Pays d’Oc ont été des sillons, des terreaux d’inspiration qui ont profondément marqué la vie et de l’œuvre de l’illustre Jean-Baptiste Poquelin. nLa compagnie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan propose au public de découvrir une autre vision de l’œuvre de Molière en adaptant Monsieur de Pourceaugnac » nCette comédie créé par Molière fut prétexte à dénoncer la suffisance des médecins, la rouerie des avocats mais aussi la lourdeur pataude des provinciaux, et souligner l’intelligente vivacité des gens de la capitale. C’était une pièce écrite pour faire rire la cour en exploitant les caricatures et archétypes provinciaux. Total Festum, animation portée par la Région Occitanie est organisée en partenariat avec les acteurs culturels et associatifs régionaux pour faire vivre et fêter la langue et la culture occitanes. nAvec l’association Al Cloquier !

alcloquier@zaclys.net +33 5 65 10 66 03

Association Al Cloquier, Association culturelle Patrimoine Loisirs d’Anglars

Anglars

