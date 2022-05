TOTAL FESTUM 2022 Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers La culture Occitane sera fêtée à Castelnau de Guers lors de Total Festum. Un programme festif vous attend : Concerts, animations, spectacles, expositions et surprises seront au rendez vous ! Vendredi10 Juin: L’ouverture du festival se fera l’après-midi avec conférence sur la culture occitane à la maison du peuple. A partir de 19h, sur la place de la mairie, la soirée sera animée par un DJ et se poursuivra avec un concert des GOULAMAS’K à 22h.

3 Food-trucks (Garnito empanada, JetJ Burgers, Food brochettes) et le stand de Croq’John vous proposeront une restauration sur place. Une buvette sera tenue par les deux associations organisatrices. Samedi 11 Juin: 12 animaux totémiques déambuleront dans le village au rythme entrainant de leurs musiciens. Vous pourrez assister aux danses traditionnelles des animaux tout au long du parcours. Le départ du cortège se fera a 15h sur le parking de la salle polyvalente. L’arrivée est prévue sur la place de la mairie. La fête se poursuivra toute la soirée, toujours place d la mairie, avec le grand orchestre PAUL SELMER. Une restauration et une buvette sur place vous seront proposées par les mêmes prestataires que le vendredi soir. Tout au long du week-end, une exposition sur les animaux totémiques sera installée dans la cour du château. La culture Occitane sera fêtée à Castelnau de Guers lors de Total Festum.

