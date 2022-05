TOTAL FESTUM 2022 Cabrières, 25 juin 2022, Cabrières.

TOTAL FESTUM 2022 Cabrières

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Cabrières 34800

Une soirée occitane proposée par le Foyer Rural de l’Estabel :

18h : contes et chants occitans par les enfants de l’école, puis conte musical « La Cabra de Mossur Seguin » d’après Alphonse Daudet, création musicale pour 4 saxophones, par Jean Mach et Monique Soucailles

19h : apéritif animé par le groupe vocal Les Griottes

20h : repas occitan

22h : concert du groupe Patin-Couffin. À cette occasion le feu d’artifice sera tiré, petits et grands se réuniront autour du feu de la Saint-Jean pour une longue soirée…

Tout public

Gratuit (sauf repas, à partir de 15 € sur inscription au 04 67 88 91 61)

frestabel@gmail.com +33 6 31 46 06 59

Cabrières

