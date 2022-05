TOTAL FESTUM, 24 juin 2022, .

TOTAL FESTUM

2022-06-24 – 2022-06-26

Malgré deux années difficiles pour l’ensemble des partenaires, 2022 permettra à tous de partager et transmettre nos cultures à travers des programmes qui s’annoncent toujours aussi passionnants !

A partir de fin mai, plus de 80 structures et communes vous accueilleront pour des spectacles, expositions, conférences ou autres balades contées autour des langues et cultures régionales dans une ambiance festive, généreuse, chaleureuse !

Dès 17h : animations musicales et

culturelles locales occitanes

19h : Humpty Dumpty (comptine reggae

jeune public)

21h : Choc Gazl (guitare, voix)

23h : Le café du pauvre (pop)

00h : Guila Selecta’ en DJ set

Bar et restauration locale

Malgré deux années difficiles pour l’ensemble des partenaires, 2022 permettra à tous de partager et transmettre nos cultures à travers des programmes qui s’annoncent toujours aussi passionnants !

Malgré deux années difficiles pour l’ensemble des partenaires, 2022 permettra à tous de partager et transmettre nos cultures à travers des programmes qui s’annoncent toujours aussi passionnants !

A partir de fin mai, plus de 80 structures et communes vous accueilleront pour des spectacles, expositions, conférences ou autres balades contées autour des langues et cultures régionales dans une ambiance festive, généreuse, chaleureuse !

Dès 17h : animations musicales et

culturelles locales occitanes

19h : Humpty Dumpty (comptine reggae

jeune public)

21h : Choc Gazl (guitare, voix)

23h : Le café du pauvre (pop)

00h : Guila Selecta’ en DJ set

Bar et restauration locale

dernière mise à jour : 2022-05-24 par