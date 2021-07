Toss’n Turn – Dinard Opening 2021 Dinard, 7 août 2021-7 août 2021, Dinard.

Toss’n Turn – Dinard Opening 2021 2021-08-07 – 2021-08-07

Dinard Ille-et-Vilaine

Deuxième temps fort de la soirée, un bel exemple de métissage sonore entre tradition et modernité.

Toss’n Turn pourrait être un simple groupe de musique irlandaise… C’était sans compteravec l’inventivité de ses musiciens qui ont très vite projeté Toss’n Turn hors des limites du traditionnellement correct. Équipés de sampleurs, harmoniseurs, virtualiseurs, ils revisitent le répertoire irlandais, insuf?ent un vent de modernité. Deux danseurs de claquettes irlandaises jaillissent sur scène ; sourires et complicité, chorégraphies rythmées et aériennes. L’ambiance s’échauffe, la machine s’emballe et le public se retrouve propulsé dans un tourbillon. Une débauche sonore et visuelle à unrythme endiablé, une Irish machine indomptable.

Gratuit

Samedi 7 août 2021 – 22h – Esplanade Yves Verney

dernière mise à jour : 2021-06-18 par