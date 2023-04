Forum du métier d’animateur Salle des peupliers (polyvalente), 3 mai 2023, Tosse.

Zoom sur le métier d’animateur !

Rendez-vous le mercredi 3 mai à Tosse au FORUM DU MÉTIER D’ANIMATEUR. Au programme : des informations sur le métier et les formations, job dating, des échanges avec des professionnels….

2023-05-03 18:00:00

Salle des peupliers (polyvalente)

Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Focus on the job of animator!

Meet us on Wednesday May 3rd in Tosse at the FORUM DU MÉTIER D’ANIMATEUR. On the program: information on the profession and training, job dating, exchanges with professionals…

¡Concéntrate en el trabajo de animador!

Nos vemos el miércoles 3 de mayo en Tosse en el FORUM DU MÉTIER D’ANIMATEUR. En el programa: información sobre la profesión y la formación, búsqueda de empleo, intercambios con profesionales…

Zoom auf den Beruf des Animateurs!

Treffen Sie sich am Mittwoch, den 3. Mai, in Tosse zum FORUM DES BERUFS ANIMATEUR. Auf dem Programm: Informationen über den Beruf und die Ausbildungen, Job-Dating, Austausch mit Fachleuten…

