17ème Foire d'oiseaux exotiques, 16 avril 2023

17ème Foire d’oiseaux exotiques

Salle polyvalente Tosse Landes

2023-04-16 09:00:00 – 2023-04-16 17:00:00

Tosse

Landes

Tosse .

Organisé par la Société Landaise d’Ornithologie de Dax, venez découvrir, en famille, les oiseaux exotiques et les animaux de la Basse-Cour !

Entrée: Adultes 3€ Enfants de moins de 12 ans gratuit

Buvette et restauration rapide assurées par les associations du Judo et du tennis de Tosse

+33 6 66 53 26 05

Société Landaise d’Ornithologie de Dax

Tosse

