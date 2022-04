Toshihiro Hamano – Esprit et forme du Japon Maison de la culture du Japon Catégorie d’évènement: Paris

Toshihiro Hamano – Esprit et forme du Japon Maison de la culture du Japon, 13 avril 2022, . Toshihiro Hamano – Esprit et forme du Japon

du mercredi 13 avril au mercredi 11 mai à Maison de la culture du Japon

Parmi les pièces présentées figure un chef-d’œuvre constitué de quatre paravents monumentaux et fruit de quinze ans de recherches : _La Vie illustrée du prince Shôtoku aux quatre saisons_. Hamano l’a créé pour le Chûgû-ji de Nara, temple étroitement lié à ce célèbre prince du VIe siècle. « Dans cette exposition sont présentées des œuvres abordant des sujets qui touchent l’âme des Japonais – différentes de mes œuvres d’abstraction connues et déjà exposées. On y retrouve notamment la série _Villa impériale Katsura et les Chashitsu_ (pavillons de thé), ou bien encore le paravent _La Création du monde_. Je les ai créées sans m’astreindre à une unique esthétique, orientale ou occidentale, et par le prisme de la pensée [zen] de non-dualité. Tout ceci en ayant bien sûr conscience qu’il n’est pas facile d’atteindre une « vision universelle » par-delà les diverses expressions culturelles dans le monde. Malgré tout, je considère que l’essentiel de mon travail consiste aujourd’hui à poursuivre mon art, à élaborer et composer de nouvelles œuvres, dans cette voie. » Toshihiro Hamano

Tarif unique 5 €

Cette exposition consacrée à Toshihiro Hamano, artiste de renommée internationale, est une sorte de rétrospective comprenant ses œuvres les plus récentes. Maison de la culture du Japon 101 bis Quai Branly Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T21:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T21:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T21:00:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon Adresse 101 bis Quai Branly lieuville Maison de la culture du Japon Departement Paris

Maison de la culture du Japon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Toshihiro Hamano – Esprit et forme du Japon Maison de la culture du Japon 2022-04-13 was last modified: by Toshihiro Hamano – Esprit et forme du Japon Maison de la culture du Japon Maison de la culture du Japon 13 avril 2022 Maison de la culture du Japon

Paris