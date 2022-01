Tosca – Opéra italien Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

Tosca – Opéra italien Plestin-les-Grèves, 25 janvier 2022, Plestin-les-Grèves. Tosca – Opéra italien Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves

2022-01-25 17:00:00 – 2022-01-25 20:00:00 Place de Launceston Cinéma Le Douron

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves Cinéma. Opéra italien en trois actes de Giacomo Puccini

Depuis le Royal Opera House de Londres – en différé. A Rome en 1800 le peintre Mario Cavaradossi vient en aide à un prisonnier politique en fuite, Angelotti ancien consul de la République, recherché par Scarpia redoutable chef de la police qui traque tous les partisans de la liberté. acc@cinema-ledouron.fr +33 2 96 35 61 41 http://cinema-ledouron.fr/ Cinéma. Opéra italien en trois actes de Giacomo Puccini

Depuis le Royal Opera House de Londres – en différé. A Rome en 1800 le peintre Mario Cavaradossi vient en aide à un prisonnier politique en fuite, Angelotti ancien consul de la République, recherché par Scarpia redoutable chef de la police qui traque tous les partisans de la liberté. Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Place de Launceston Cinéma Le Douron Ville Plestin-les-Grèves lieuville Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves