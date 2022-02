TOSCA Montpellier, 11 mai 2022, Montpellier.

TOSCA Montpellier

2022-05-11 20:00:00 – 2022-05-11 22:30:00

Montpellier Hérault

EUR 10 50 Ne manquez pas l’opéra « Tosca » à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

Rome 1800. Le baron Scarpia, chargé de monter une police secrète, propose un marché à la cantatrice Floria Tosca : libérer son amant, le peintre Mario Cavaradossi, contre une nuit d’amour. Pour son retour à l’Opéra national de Montpellier, le metteur en scène espagnol Rafael Villalobos a choisi d’évoquer, en marge de la trame historique, un sujet d’actualité brûlant : la crainte de Dieu utilisée comme outil de domination politique, pression morale et religieuse que le Vatican a exercée sur les personnages de Tosca.

Comment conserveraient-ils leur foi intacte quand tout autour d’eux semble être contaminé par la corruption et le despotisme ? Comment Floria Tosca va-t-elle réagir quand la frontière entre un pouvoir sans scrupules et le dogme religieux devient trop poreuse ?

Face à l’implacable traque des partisans de la liberté, Cavaradossi et Tosca n’auront que l’issue tragique pour échapper à cet univers de terreur. Une production placée sous la baguette de Michael Schønwandt, fin connaisseur de l’œuvre de Puccini dont la musique a formidablement su ouvrir la voie aux passions les plus brûlantes et vous réserve quelques-uns des plus beaux airs du répertoire lyrique.

Durée : ± 2h30 avec entracte

Programme:

Opéra en trois actes sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, d’après la pièce de Victorien Sardou,

créé le 14 janvier 1900 au Teatro Costanzi de Rome.

Chanté en italien, surtitré en français et en anglais

Pass sanitaire obligatoire

Gilets vibrants SUBPAC et surtitres adaptés sur les 3 représentations

Gilets vibrants SUBPAC disponibles gratuitement sur réservation auprès de la billetterie.

► par téléphone au 04 67 60 19 99

► par mail à location.opera@oonm.fr

► directement sur place à la Billetterie de l’Opéra Comédie

dernière mise à jour : 2022-01-24 par