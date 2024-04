TOSCA Chef-d’oeuvre de Giacomo Puccini Opéra sur écran Rue du Théâtre Montval-sur-Loir, samedi 8 juin 2024.

TOSCA de Puccini Opéra sur écran, soirée exceptionnelle

Opéra en italien, surtitré en français 2h30 entracte compris

Le drame qui se joue dans TOSCA est passionnel, historique, cruel. Et la musique de Puccini l’habite avec une intensité, une fièvre de chaque instant, traversée d’éclairecies de tendresse ou de pure poésie qui ont depuis longtemps conquis le coeur de tous les amoureux d’opéra. Il s’articule autour du trio formé par Floria Tosca, jeune cantatrice amoureuse et jalouse, le talentueux peintre Mario Cavaradossi et l’abject chef de la police Scarpia, tous les trois inventés par le dramaturge Victorien Sardou dont Puccini s’est inspiré. La toile du fond de l’opéra ? Rome, en 1800, pendant la traque des républicains.

SPECTACLE FAMILLE (À PARTIR DE 12 ANS)

Réservation conseillée via le lien de billetterie ou par téléphone .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:00:00

fin : 2024-06-08 22:30:00

Rue du Théâtre Cinéma des Récollets

Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire lacastelorienne@montvalsurloir.fr

