Tortured Soul New Morning Paris, 21 mars 2024, Paris.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 27.50 EUR

Rien ne sert de les présenter, il suffit de les voir une fois en live pour comprendre le sens des mots » Groove, rythme et feeling »… »Une claque ». Dernier album : « Take the Day Off »

Depuis sa création en 2001 à Brooklyn, la réputation et les projets de Tortured Soul n’ont cessé de se développer. Malgré des styles et des horizons bien différents, les trois musiciens, le compositeur, chanteur et batteur John-Christian Urich, le bassiste Jordan Scannella et le claviériste Isamu MacGregor, sont unis sous un même crédo axé sur le groove et influencés par les classiques de Prince, Heatwave et Kool & The Gang.

Le dernier album de Tortured Soul célèbre la vertu de l’impulsivité et vous invite à « prendre un jour de congé ». La productivité est certainement la clé du moral, mais il faut parfois savoir faire une pause et vivre un fantasme. Si vous décidez de faire l’école buissonnière, sachez qu’il est beaucoup plus amusant d’être accompagné d’un partenaire que de faire cavalier seul. Laissez donc Tortured Soul être votre « mauvaise » influence.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/899725904430271/ https://www.newmorning.com/20240321-5876-tortured-soul.html

