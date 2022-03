Toros y Toreros, Pomes, Maspons, Masats, Cazalis Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Toros y Toreros, Pomes, Maspons, Masats, Cazalis Arles, 16 avril 2022, Arles. Toros y Toreros, Pomes, Maspons, Masats, Cazalis Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Arles

2022-04-16 – 2022-04-18 Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour

Arles Bouches-du-Rhône Un voyage dans l’ Espagne des années 50 avec 3 photographes reporters catalans de l’avant-garde et un photographe contemporain qui nous livre ses photos sur José Tomas qui revient dans l’arène le 12 Juin à Jaen, un événement !

Vernissage cocktail le 16/04 de midi à 16h à la galerie. Le 16 Avril l’exposition “Toros y Toreros, Pomes, Maspons, Masats, Cazalis” ouvre ses portes à la galerie Anne Clergue. anneclergue@gmail.com +33 6 89 86 24 02 http://www.anneclergue.fr/ Un voyage dans l’ Espagne des années 50 avec 3 photographes reporters catalans de l’avant-garde et un photographe contemporain qui nous livre ses photos sur José Tomas qui revient dans l’arène le 12 Juin à Jaen, un événement !

Vernissage cocktail le 16/04 de midi à 16h à la galerie. Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Arles

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Ville Arles lieuville Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Toros y Toreros, Pomes, Maspons, Masats, Cazalis Arles 2022-04-16 was last modified: by Toros y Toreros, Pomes, Maspons, Masats, Cazalis Arles Arles 16 avril 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône