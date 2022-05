TOROS Y CAMPOS ACT 6, 1 juillet 2022, .

TOROS Y CAMPOS ACT 6

2022-07-01 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-03 02:00:00 02:00:00

TOROS Y CAMPOS ACT VI, durant 3 jours venez participer aux spectacles, soirées, novilladas qui vous sont proposés. nVendredi: n- 12: déjeuner épicurie – 18h: messe n- à partir de 19h: inauguration, flamenco, soirée DJ nSamedi n- 10h: ouverture n- 11h: match de foot et tienta de l’école taurine n- 12h: campo de feria n- 16h: animation bandas n- 18h30: novillada piquée n- 22h: bodega, DJ… nDimanche n- 10h: ouverture n- 11h: novillada non piquée n- 12h: campo de feria n- 14h spectacle de flamenco n- 16h: concert gipsy n- 18h: novillada piquée n- à partir de 21h bodega, dj… nBilletterie disponible à la Brasserie Chez Hubert et dans les clubs Taurins du Bitterois

TOROS Y CAMPOS ACT VI, durant 3 jours venez participer aux spectacles, soirées, novilladas qui vous sont proposés.

+33 4 67 09 26 40

dernière mise à jour : 2022-05-13 par