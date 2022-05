TOROS-PISCINE AUX ARENES DE LUNEL, 14 juin 2022, .

TOROS-PISCINE AUX ARENES DE LUNEL

2022-06-14 – 2022-06-14

Le taureau-piscine, fait partie des jeux taurins traditionnels. Pratique tauromachique ludique comme l’encierro, ou l’abrivado, c’est un jeu d’adresse d’esquive et de feinte. Incontournable, c’est un rendez-vous très attendu des générations d’aféciounas. Ce spectacle très populaire est un bon média pour partager nos traditions avec les visiteurs d’autres régions. Accessible à tous les publics, le taureau-piscine est plébiscité par les familles pour passer une agréable et toujours joyeuse soirée d’été ! Et pour plus d’ambiance, la soirée sera accompagné en musique par un Dj !

©Ville de Lunel

