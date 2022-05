Toro-piscine, 7 juillet 2022, .

Toro-piscine

2022-07-07 – 2022-07-07

Le jeu se passe aux arènes, vous pouvez être spectateur ou acteur, le premier aura la promesse de passer une soirée de franche rigolade, le second en sera l’instigateur. Imaginez, une vachette aux cornes emboulées, une piscine et des spectateurs qui entrent dans l’arène dans le but d’attirer l’animal dans cette fameuse piscine, souvent au prix de quelques chutes mémorables !

Toro-piscine et clows taurins.

