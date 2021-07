Arles Salin-de-Giraud Arles Toro piscine Salin-de-Giraud Arles Catégorie d’évènement: Arles

Toro piscine Salin-de-Giraud, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Arles. Toro piscine

Salin-de-Giraud, le samedi 10 juillet à 21:00

Le samedi 10 juillet à 21h aux arènes de Salin-de-Giraud, l’association Les Collègues organise un toro piscine sur le thème du carnaval de Rio. Organisé par l’association Les Collègues Salin-de-Giraud 13129 Arles Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T21:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Arles Étiquettes évènement : Autres Lieu Salin-de-Giraud Adresse 13129 Ville Arles lieuville Salin-de-Giraud Arles