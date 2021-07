TORO PISCINE Pélissanne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pélissanne.

TORO PISCINE 2021-07-03 21:30:00 – 2021-07-03 Arènes de Pélissanne Allée De Craponne

Pélissanne Bouches-du-Rhône Pélissanne

Du rire, des jeux et des sensations fortes

A Pélissanne, les toros piscine rythment l’été. Le public investit les arènes pour encourager les plus courageux, venus défier les vachettes.



Ambiance ludique et familiale garanti dans les Arènes des Aires…



Entré payante 5 euros – Buvette sur place.



Attention la situation sanitaire de cette année, ne nous permet pas de garantir que toutes les dates seront maintenues.

Notez que le nombre de spectateurs pouvant accéder aux arènes sera réduit pour respecter les mesures de distanciation sociale.

Le toro-piscine, fait partie des jeux taurins où l’animal n’est pas mis à mort. Pratique tauromachique ludique, c’est un jeu d’adresse d’esquive et de feinte.

