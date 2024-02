Toro Azor x Shooqa Les Disquaires Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Toro/Azor trip hop et histoires électriques · Shooqa 22 chansons trap jazz

Deux groupes et deux concerts (Toro/Azor et Shooqa 22) pour une soirée de pop sombre et intense. Début des concerts à 20h.

Toro/Azor

Toro/Azor, productrice et chanteuse aux frontières de la pop, du trip hop et des musiques de club. Sur scène en trio électrique, ses chansons sont à entendre comme les voix intérieures de personnages féminins reconstitués et disent en peu de mots des histoires qui restent en tête.

Shooqa 22

Shooqa 22 est une immersion dans un monde énigmatique et entraînant. La batterie rappelle la drill, la voix a des accents folk, et les harmonies ont la mélancolie du jazz de Wayne Shorter. Les chansons sont actuelles, mais les mélodies viennent de loin… Les six musiciens à la personnalité forte s’expriment à l’occasion par des solos, mais plus encore par leur capacité à faire vivre ensemble les atmosphères uniques de chaque morceau.

Style: Pop sombre et intense

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

