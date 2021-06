« Tornarem » un film de Felip Solé » Paris’Anim, Centre Placedes Fêtes, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 au 2 juillet 2021 :

jeudi, vendredi de 19h à 22h

gratuit

Tornarem: l’histoire des républicains espagnols exilés en février 1939. Les personnages du film sont entrainés dans cette tourmente et nous vivons à leur côté des moments d’émotion, de drame, de victoire teintée de défaite individuelle. Ce film comporte deux parties (indissociables) de 1h22’ pour la première partie et 1h32’ pour la seconde

LA REPRISE : L’association 24 août 1944, présente Le film fiction: « Tornarem » de Felip Solé » Prix Iris pour la meilleure fiction, Prix Gaudí au meilleur film TV…

Barcelone, janvier 1939, la fille de Lola et Felip est enlevée par des soldats phalangistes au moment de la chute de la ville. Au péril de leur vie, ils s’échappent et réussissent à traverser la frontière. En France, ils sont internés au camp de concentration d’Argelès-sur-Mer d’où ils s’évadent. Felip tente de récupérer sa fille Maria mais les événements l’amèneront à la Légion Étrangère Française, à combattre les Alliés, à déserter et puis lutter dans la « Nueve » de la 2e DB du Général Leclerc. Lola s’engage dans la Résistance, parvient à récupérer sa fille avec l’aide de Manuel, libertaire, passeur d’hommes dans les Pyrénées. Elle ne peut s’empêcher de tomber amoureuse… elle vivra deux amours. Ce sont les républicains espagnols de la Retirada, les premiers à combattre le fascisme, les premiers à libérer Paris, les premiers à arriver au Nid d’Aigle d’Hitler.



Ce film comporte deux parties (indissociables) de 1h22’ pour la première partie et 1h32’ pour la seconde

C’est pour cela que nous les projetterons deux soirs de suite

Le jeudi 1er juillet 2021 à 19h (précises) 1ere partie suivie d’un débat avec Felip Solé

Le vendredi 2 juillet 2021 à 19h (précises) 2ème partie suivie d’un débat avec Felip Solé

Spectacles -> Projection

Paris’Anim, Centre Placedes Fêtes 2/4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (227m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (309m)



Contact :24 août 1944 0651728618 24aout1944@gmail.com 0651728618 24aout1944@gmail.com

Spectacles -> Projection En famille

Date complète :

2021-07-01T19:00:00+02:00_2021-07-01T22:00:00+02:00;2021-07-02T19:00:00+02:00_2021-07-02T22:00:00+02:00

© Felip Solé