Sophro’balade aux roches du Ham Route Bérigny, 10 août 2023, Torigny-les-Villes.

Aimie Sophrologie et le département de la Manche vous donne rendez-vous le jeudi 10 août pour une sophro’balade aux Roches de Ham.

Venez vous relaxer entre bois et falaises, face aux panoramas que vous offre cette Espace Naturel Sensible.

Lors d’une sophro’balade, une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise et de relaxation, qui permet de s’évader le temps d’un instant.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Nombre de place limité à 10 personnes maximum, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45..

2023-08-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-10 12:00:00. .

Route Bérigny

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie



Aimie Sophrologie and the department of Manche gives you an appointment on Thursday, August 10th for a sophro’ stroll in the Roches de Ham.

Come to relax between woods and cliffs, in front of the panoramas that this Sensitive Natural Space offers you.

During a sophro’balade, an alliance between sophrology, soft walk and discovery of the territory for a moment of letting go and relaxation, which allows to escape the time of a moment.

REGISTRATION REQUIRED:

Number of places limited to 10 people maximum, think of booking at 07. 80. 00. 75. 45.

Aimie Sophrology y el departamento de la Manche le dan cita el jueves 10 de agosto para un paseo sophro’ en las Roches de Ham.

Venga a relajarse entre bosques y acantilados, ante los panoramas que le ofrece este Espacio Natural Sensible.

Durante una sophro’balade, una combinación de sofrología, paseo suave y descubrimiento de la zona para un momento de dejarse llevar y de relajación, que le permitirá evadirse por un momento.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA:

Número de plazas limitado a un máximo de 10 personas, recuerde reservar el 07. 80. 00. 75. 45.

Aimie Sophrologie und das Departement Manche laden Sie am Donnerstag, den 10. August, zu einem Sophro’balade in den Roches de Ham ein.

Entspannen Sie sich zwischen Wäldern und Klippen, mit Blick auf die Panoramen, die Ihnen dieser sensible Naturraum bietet.

Bei einem Sophro-Spaziergang werden Sophrologie, sanftes Gehen und die Erkundung der Gegend miteinander verbunden, um einen Moment des Loslassens und der Entspannung zu erleben.

ANMELDUNG ERFORDERLICH :

Platzzahl auf maximal 10 Personen begrenzt, denken Sie an eine Reservierung unter 07. 80. 00. 75. 45.

