Circuit des Matignon, 18 juillet 2023, Torigny-les-Villes.

Rendez-vous le 18 juillet pour la 39e édition du Circuit des Matignon à Torigny-Les-Villes !

2 courses au programme, à 18h30 et l’Elite à 20h.

Restauration sur place..

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie



See you on July 18th for the 39th edition of the Circuit des Matignon in Torigny-Les-Villes!

2 races on the program, at 6:30pm and the Elite at 8pm.

Catering on site.

¡Nos vemos el 18 de julio en la 39ª edición del Circuit des Matignon en Torigny-Les-Villes!

2 carreras en el programa, a las 18h30 y la Elite a las 20h.

Restauración in situ.

Wir treffen uns am 18. Juli zur 39. Ausgabe des Circuit des Matignon in Torigny-Les-Villes!

es stehen 2 Rennen auf dem Programm, um 18:30 Uhr und die Elite um 20:00 Uhr.

Verpflegung vor Ort.

