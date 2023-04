Exposition > »Ruralités » Torigni-dur-Vire, 8 avril 2023, Torigny-les-Villes .

2023-04-08 – 2023-04-17

Rendez-vous du 8 au 17 avril prochain au château des Matignon de Torigny-les-Villes, pour admirer l’exposition « Ruralités ».

Après Bréhal en début d’année, et ses 1600 visiteurs puis une étape à Rots, près de Caen, l’événement photographique itinérant «Ruralités» revient dans la Manche. Il sera à l’affiche au château des Matignon à Torigny-les-Villes du 7 au 17 avril 2023.

« Ruralités » est une exposition photographique itinérante sur la Normandie qui propose le regard croisé de 3 photographes de notre région sur notre ruralité normande. Ce projet est porté par l’un des 3 photographes, Jean-Yves Desfoux ancien Reporter du journal « Ouest-France » à Caen (pendant plus de 30 ans) qui a invité 2 autres photographes Christian Malon et Nicolas Dalaudier à l’accompagner dans une itinérance photographique en Normandie.

« Nous avons une même sensibilité et une même démarche très humaine. Nous travaillons tous les 3 en « noir et blanc » et ici sur ce même thème de la ruralité dans notre région avec 3 approches personnelles : l’une traditionnelle, l’autre féminine et la dernière, la mienne, maritime » explique Jean-Yves Desfoux à l’origine de ce projet et pour qui le rapprochement du travail de ces 3 artistes fait sens.

Christian Malon, Auteur, photographe ethnologue avec « Paysans de Normandie » qui nous propose une vision très traditionnelle, historique et poétique des campagnes et foires normandes. Nicolas Dalaudier, Journaliste Reporter à France 3 Normandie avec son exposition «Femmes rurales» nous affiche ici « 15 femmes, fières et belles, qui dirigent leur ferme, leur exploitation, leur entreprise, leur vie… » et Jean-Yves Desfoux avec son exposition « Malins pêcheurs» s’attache aux paysans de la mer, de son pays de Granville. Il présente ici un reportage sur l’univers des conchyliculteurs dans les parcs des Salines à Bricqueville/mer (50).

« Après une carrière de 40 ans de photojournaliste j’ai bien sûr été attiré par un travail documentaire et de proximité sur mon territoire du sud-manche. Très naturellement je me suis rapproché de mes voisins conchyliculteurs du pays de Granville pour les accompagner sur leur lieu de travail, de jour comme de nuit, dans les parcs au large, lors des grandes marées » explique l’ancien reporter qui ajoute « Cela m’a permis de découvrir un univers de travail que je ne connaissais pas. Avec l’archipel de Chausey comme cadre de travail et ces magnifiques lumières, ils ont l’un des plus beaux bureaux du monde mais y exercent aussi l’un des métiers les plus difficiles ».

Ce projet rassemble 45 agrandissements grands formats (120X80 cm) en Noir et blanc et imprimés sur supports dibon : « C’est un événement important que nous avons pu organiser avec l’aide du Festival Photo de Saint-James (50). Ces expositions ont été financées dans le cadre de cette manifestation photographique estivale du sud-manche et nous sont mises à disposition gratuitement pendant la période hivernale pour les proposer à un plus large public.» insiste Jean-Yves Desfoux.

Le photographe qui pilote ce projet :

Jean-Yves Desfoux,: Reporter-photographe retraité, il a ouvert, avec son épouse, un atelier d’artiste à Bricqueville/mer www.atelierles4routes.com Il continue sa passion à travers l’image, les expositions, les conférences et, dans une volonté de partage et de transmission, d’animations d’ateliers auprès des scolaires sur le photojournalisme et la photo de presse. A l’origine également de projets collectifs photographiques régionaux comme cette itinérance « Ruralités »

Les 2 photographes invités :

Christian Malon, Auteur, photographe ethnologue. 340 expositions en France et à l’étranger. Son œuvre est conservée dans de nombreux musées dont le MUCEM à Marseille et le COMPA de Chartres.

Nicolas Dalaudier, Journaliste Reporter Images à France 3 Normandie. Après 20 ans de pratique pour différentes chaines de télévision, passionné de photographies cet homme d’image confie :

« la photo comme un aboutissement inatteignable, une quête ultime, s’approcher de l’image qui se suffit à elle-même, l’image qui percute l’âme ! ».

Pratique :

Ouvert tous les jours.

Le lundi : de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.

Du mardi au vendredi : aux heures d’ouverture de la mairie.

Le samedi et dimanche : de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.

atelierles4routes@orange.fr +33 6 28 23 94 67 https://www.atelierles4routes.com/

