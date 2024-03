Tordre la lumière Exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle Alençon, mardi 5 mars 2024.

Pour créer ses sculptures modulaires, Isabelle SENLY laisse s’exprimer la courbure du rotin, le froissement du papier résiné, la diffusion de la lumière délicatement colorée à travers l’opacité et la transparence de la matière. Cet apparent heureux hasard est maitrisé par l’artiste qui tisse, tend, coud plisse et donne naissance à des formes inspirées de la nature recelant de véritables incrustations végétales et textiles. Son travail fait immanquablement écho à la dentelle par les jeux d’ombres, de lumière, de transparence et de plis ou encore le vocabulaire ornemental puisé dans la nature. Plus encore, la combinaison des formes fait parfois apparaitre des pièces de costume, véritables sculptures portables permettant d’habiter l’espace.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

12 Rue du Capitaine Charles Aveline

Alençon 61000 Orne Normandie musee@cu-alencon.fr

