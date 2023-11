Randonnée pédestre Tordouet Valorbiquet, 12 novembre 2023, Valorbiquet.

Valorbiquet,Calvados

L’association « Rando en Valorbiquet » organise 2 randonnées de 6 et 13 kms au départ du parking de l’église de Tordouet. Départ dès 9h00..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 . .

Tordouet parking de l’église

Valorbiquet 14290 Calvados Normandie



The « Rando en Valorbiquet » association is organizing 2 hikes of 6 and 13 kms, starting from the Tordouet church parking lot. Departure from 9:00 am.

La asociación « Rando en Valorbiquet » organiza 2 excursiones de 6 y 13 km con salida desde el aparcamiento de la iglesia de Tordouet. Salida a las 9.00 h.

Der Verein « Rando en Valorbiquet » organisiert 2 Wanderungen von 6 und 13 kms ab dem Parkplatz der Kirche von Tordouet. Start ab 9.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité