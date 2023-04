Festival Musiques de Printemps Route de Dieppe, 13 mai 2023, Torcy-le-Petit.

Save the date ! Le festival de Printemps aura lieu du 12 au 14 mai 2023 !

Rendez-vous pour le second concert à Torcy-le-Petit avec Manhattan sur Mer !

Manhattan sur Mer, c’est une carte postale sans adresse oubliée sur le frigo. Au dos, le récit d’un voyage se fane peu à peu avec le temps.

On y parle du New York des années 60, des longues vagues d’Australie, sans oublier la Normandie humide de Maupassant.

Nostalgique d’une époque qu’il n’a pas connue, le quatuor rêve d’ailleurs et d’avant, en promenant ses mélodies sur le chemin de la surf-pop sixties chauffée par les derniers rayons du soleil, une pop romantique aux couleurs de l’été indien..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. .

Route de Dieppe Salle des fêtes

Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie



Save the date! The Spring Festival will take place from May 12 to 14, 2023!

See you for the second concert in Torcy-le-Petit with Manhattan sur Mer !

Manhattan sur Mer is an unaddressed postcard left on the fridge. On the back, the story of a trip fades with time.

It talks about the New York of the 60s, the long waves of Australia, without forgetting Maupassant’s humid Normandy.

Nostalgic for an era they never knew, the quartet dreams of elsewhere and before, walking their melodies on the path of sixties surf-pop warmed by the last rays of the sun, a romantic pop with the colors of the Indian summer.

¡Reserve la fecha! El Festival de Primavera tendrá lugar del 12 al 14 de mayo de 2023

¡Nos vemos en el segundo concierto en Torcy-le-Petit con Manhattan sur Mer!

Manhattan sur Mer es una postal sin destinatario que se deja en la nevera. En el reverso, la historia de un viaje se desvanece con el tiempo.

Habla del Nueva York de los años 60, de las largas olas de Australia, sin olvidar la húmeda Normandía de Maupassant.

Nostálgicos de una época que nunca conocieron, el cuarteto sueña con otro lugar y antes, paseando sus melodías por la senda del surf-pop de los sesenta calentado por los últimos rayos de sol, un pop romántico con los colores del verano indio.

Save the date! Das Frühlingsfestival findet vom 12. bis 14. Mai 2023 statt!

Wir sehen uns beim zweiten Konzert in Torcy-le-Petit mit Manhattan sur Mer!

Manhattan sur Mer ist eine Postkarte ohne Adresse, die auf dem Kühlschrank vergessen wurde. Auf der Rückseite befindet sich der Bericht einer Reise, der mit der Zeit allmählich verblasst.

Sie erzählt vom New York der 60er Jahre, von den langen Wellen Australiens und nicht zuletzt von der feuchten Normandie Maupassants.

Das Quartett sehnt sich nach einer Zeit, die es nie erlebt hat, und träumt von anderen Orten und von früher, indem es seine Melodien auf dem Weg zum Sixties-Surf-Pop spazieren führt, der von den letzten Sonnenstrahlen erwärmt wird, einem romantischen Pop in den Farben des Indian Summer.

