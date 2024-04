Torbjørn Rødland École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, mercredi 10 avril 2024.

Torbjørn Rødland À l’occasion de sa rencontre avec les étudiants, le photographe Torbjørn Rødland propose la découverte de son travail lors d’une conférence à l’auditorium de l’ENSP le mercredi 10 avril 2024 à 19h. Mercredi 10 avril, 19h00 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

En avril 2024, le photographe Torbjørn Rødland rejoint le programme de Résidences d’artistes proposé par LUMA Arles.

Le mercredi 10 avril à 19h, à l’auditorium de l’ENSP, il présente son travail, à l’occasion d’une conférence ouverte à toutes et à tous.

Torbjørn Rødland vit et travaille à Los Angeles. Souvent inspiré par l’imagerie non photographique, Torbjørn Rødland transforme ses photographies en sujets réels, dépeignant des scènes conçues pour susciter des réactions touchant au sensible et à la psychée du spectateur. La curiosité, la critique, l’artifice et le respect du monde naturel apparaissent dans toute l’œuvre de Torbjørn Rødland et souvent dans une même image, forgeant ainsi des liens entre la photographie d’art du XXe et les approches du XXIe siècle en matière de création d’images.

Ses photographies ont été exposées à la Fondazione Prada, à Milan, à la Serpentine Gallery, à Londres, à Manifesta 11, à Zurich, à C/O Berlin et à la Biennale de Venise. Elles font partie des collections permanentes du Moderna Museet, à Stockholm, du LACMA, à Los Angeles, du Museum of Contemporary Art Chicago, du Stedelijk Museum, à Amsterdam, et du Museum of Modern Art, à New York. Son dernier projet de publication s’intitule The Pregnant Virgin.

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

© Torbjørn Rødland, Black Goo, White Lace, 2015