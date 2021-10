Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris TORANDA MOORE Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

TORANDA MOORE Les Plateaux Sauvages, 7 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 19 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h50

et samedi de 16h à 17h50

payant

▼ TORRENT D’AMOUR ▼ Un réalisateur de cinéma revient sur les lieux de son enfance pour tourner son prochain film Toranda Moore. Les acteurs et actrices vont vivre une expérience hors du commun où fiction et réalité se confondent étrangement. Qui se cache derrière le fantôme de Toranda Moore ? Texte, mise en scène et scénographie Pierre Giafferi Régie et création sonore Baudouin Rencurel Avec Yacine Aït Benhassi, Johann Cuny, Baptiste Drouillac, Hélène Rencurel et Juliette Savary Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Platrières Paris 75020

2 : Ménilmontant (478m) 2, 3 : Père Lachaise (606m)

Contact :Les Plateaux Sauvages 0183755570 info@lesplateauxsauvages.fr https://lesplateauxsauvages.fr/ https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://twitter.com/LPSauvages reservation@lesplateauxsauvages.fr Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2022-02-07T19:00:00+01:00_2022-02-07T20:50:00+01:00;2022-02-08T19:00:00+01:00_2022-02-08T20:50:00+01:00;2022-02-09T19:00:00+01:00_2022-02-09T20:50:00+01:00;2022-02-10T19:00:00+01:00_2022-02-10T20:50:00+01:00;2022-02-11T19:00:00+01:00_2022-02-11T20:50:00+01:00;2022-02-14T19:00:00+01:00_2022-02-14T20:50:00+01:00;2022-02-15T19:00:00+01:00_2022-02-15T20:50:00+01:00;2022-02-16T19:00:00+01:00_2022-02-16T20:50:00+01:00;2022-02-17T19:00:00+01:00_2022-02-17T20:50:00+01:00;2022-02-18T19:00:00+01:00_2022-02-18T20:50:00+01:00;2022-02-12T16:00:00+01:00_2022-02-12T17:50:00+01:00;2022-02-19T16:00:00+01:00_2022-02-19T17:50:00+01:00

© Pauline Le Goff

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Plateaux Sauvages Adresse 5 rue des Platrières Ville Paris lieuville Les Plateaux Sauvages Paris