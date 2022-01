Toques’N’Truffes au Château de Mercuès (3 jours/2 nuits) Mercuès, 31 janvier 2022, Mercuès.

Toques’N’Truffes au Château de Mercuès (3 jours/2 nuits) Mercuès

2022-01-31 – 2022-02-02

Mercuès Lot Mercuès

1975 EUR Du lundi au mercredi :

. Visite des chais et dégustation avec la sommelière au Château de Mercuès

. Dîner au Bistrot du Château 3 plats (hors boissons)

. Nuitée dans la catégorie de votre choix

. Petit-déjeuner continental

Uniquement le mardi :

. Visite des chais et dégustation de 3 vins au Château de Haute-Serre

. Menu Toques’N’Truffes 5 plats (hors boissons) à La Table de Haute-Serre, BIB gourmand au Guide MICHELIN, en table d’hôtes

. Visite marché aux truffes à Lalbenque, capitale de la truffe noire

. Cavage avec Christine Vigouroux et Iago dans les Truffières de Haute-Serre

. Goûter du caveur (vin chaud et milla) à Haute-Serre

. «Menu Melano» gastronomique en 7 plats au Château de Mercuès (hors boissons) Julien Poisot, chef étoilé au guide MICHELIN, vous fera vivre une expérience inoubliable

. Nuitée dans la catégorie de votre choix

. Petit déjeuner du trufficulteur

Partez à la découverte d’un mets rare originaire du Quercy dans le nord de l’Occitanie, la truffe noire Tuber Melanosporum. Une évasion culinaire qui vous laissera un souvenir indélébile.

©J. Morel haute-serre-truffes

Mercuès

