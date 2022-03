Toques et Bottes de Printemps Le Subdray Le Subdray Catégories d’évènement: Cher

Le Subdray Cher Le Subdray Le concept, un chef de restaurant gastronomique du département sublime les productions des agriculteurs afin de d’offrir aux visiteurs un menu local et savoureux. En partenariat avec William Gauriat, chef du restaurant « La Forge » au Subdray, venez déguster sur place à l’heure du déjeuner un menu local. Autour de cette animation gustative et durant la journée, découvrez la mini ferme pédagogique, grâce à la contribution du Lycée agricole et un marché de producteurs issus du réseau Jeunes Agriculteurs Cher.

Pré-commande du menu sur https://form.jotform.com/jeunesagriculteurscher/menu_toques_bottes Mini ferme pédagogique

Marché de producteurs

En partenariat avec William Gauriat, chef du restaurant « La Forge » au Subdray, venez déguster sur place à l'heure du déjeuner un menu local. Autour de cette animation gustative et durant la journée, découvrez la mini ferme pédagogique, grâce à la contribution du Lycée agricole et un marché de producteurs issus du réseau Jeunes Agriculteurs Cher.

Pré-commande du menu sur https://form.jotform.com/jeunesagriculteurscher/menu_toques_bottes

Pré-commande du menu sur https://form.jotform.com/jeunesagriculteurscher/menu_toques_bottes Jeunesagriculteurs du Cher

