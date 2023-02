TOQUEE Avec Sylvie Malys – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

Oversea Production et Idole Pulse (PLATESV-R-2021-009369) présentent : ToquéeAvec Sylvie MALYSEcrit et mis en scène par Michel THIBAUD Sylvie MALYS, avec malice et gourmandise interprète toutes une pléiade de personnages :Une wedding planer déjantée, un photographe obsédé, une témoin de mariée excentrique, unchef in love in love…Tous plus toqués les uns que les autres.Une recette d'humour et de bons mots de la gastronomie.Vous êtes tous conviés à cette drôle de noce !

THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS 36, rue des Mathurins 75008

.2023-05-06.

