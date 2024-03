TOQUE CHEF – TOQUE CHEF – DEUX TOQUES EN CUISINE THEATRE A L’OUEST Auray, dimanche 29 décembre 2024.

Bienvenue dans le grand concours : TOQUE CHEF qui récompense le meilleur pâtissier !Entre coups de fouet et crème fouettée tous les trafalgars sont bons pour nos 2 concurrents qui se disputent la victoire !Heureusement que notre jury d’enfant va les remettre sur le droit chemin et les aider à trouver l’ingrédient secret qui leur permettra de remporter le fameux concours … Mais ces deux grands toqués de recettes vont peut-être découvrir sur le chemin de la victoire la plus belle des recettes : celle du bonheur !Un spectacle interactif, ludique, instructif mais surtout comique qui donne l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres !à partir de 4 ansdurée 45 minutes

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-12-29 à 15:30

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56