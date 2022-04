Topos – Jean-Luc Hervé Marseille 2e Arrondissement, 12 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Topos – Jean-Luc Hervé Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-05-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-12 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour ensemble de 8 musicien·ne·s et dispositif acousmatique craintif.



« Notre relation à la nature détermine la manière dont nous faisons communauté. » Philippe Descola



S’inspirant de Par-delà nature et culture de l’anthropologue Philippe Descola, qui décrit les relations entre les communautés humaines et leur environnement, Topos est d’abord une population d’agents sonores cachés qui entoure les visiteur·euse·s. Prenant modèle sur le comportement des populations animales, ils s’écoutent, ils nous écoutent.



Topos organise des rencontres, guidées par un ensemble de huit musicien·ne·s, entre cette communauté d’« animaux sonores » et les visiteur·euse·s du lieu. Placé·e·s autour du public, les musicien·ne·s interprètent la partition en quatre parties (Nature—Objets animés—Les êtres du rêve—Analogies) et jouent le rôle de « passeur·euse·s » entre la communauté du public et celle de la population d’agents sonores du dispositif.



Après ces moments de rencontres, l’installation sonore garde la trace de la performance musicale et poursuit son développement de manière autonome jusqu’au 31 mai au Mucem.

