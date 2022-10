Topographie contraire Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Topographie contraire Bourges, 21 octobre 2022, Bourges. Topographie contraire

9 Rue Édouard Branly Bourges Cher

2022-10-21 14:00:00 – 2022-11-26 18:00:00 Bourges

Cher Fondé thématiquement sur les arts du feu et l’interdisciplinarité, le laboratoire a accueilli récemment Mathilde Dumont, Béatrice Delaunay, Marie Lafaille, Andrea Rodriguez et Olivier Gain, les 5 artistes et designers, résident.e.s et étudiant.e.s, présenté.e.s dans le cadre de l’exposition Topographie contraire à La Box. 5 artistes et designers : Mathilde Dumont, Béatrice Delaunay, Marie Lafaille, Andrea Rodriguez et Olivier Gain la.box@ensa-bourges.fr +33 2 48 69 78 81 La Box

Bourges

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse 9 Rue Édouard Branly Bourges Cher Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Topographie contraire Bourges 2022-10-21 was last modified: by Topographie contraire Bourges Bourges 21 octobre 2022 9 Rue Édouard Branly Bourges Cher bourges cher

Bourges Cher