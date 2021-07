Toulouse Médiathèque Danièle Damin Haute-Garonne, Toulouse TOPO L’actu dessinée pour les – de 20 ans Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

TOPO L'actu dessinée pour les – de 20 ans

Du 1er septembre au 30 octobre
Médiathèque Danièle Damin, Toulouse

L'actualité est souvent difficile à comprendre. Où et comment s'informer ? Alors TOPO a eu l'idée d'associer le sérieux du journalisme au plaisir de la lecture d'une bande dessinée. Découvrez à travers cette expo quelles sont les étapes d'un reportage dessiné ? Comment raconter l'actu en BD ?

