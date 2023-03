Topito Comedy Night – Point-Virgule (Paris) LE POINT-VIRGULE, 26 juin 2023, PARIS.

Topito Comedy Night – Point-Virgule (Paris) LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-06-26 à 21:30 (2023-03-06 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

PLATEAU D’HUMORISTESLe comedy night le plus déjanté de Paris…La Topito Comedy Night revient au Point Virgule.On change pas la formule gagnante qui dure depuis 6 ans. Un plateau d’humoristes, des vidéos de Topito en entrée et Urbain en maître de cérémonie. Bon là on va ajouter une pincée de geste de barrière, quelques gouttes de gel et une clim. Notre mission c’est de vous faire oublier une pandémie mondiale avec des vannes, comme ça ça a l’air balaise mais vous inquiétez pas on va se débrouiller.Les artistes changent à chaque représentation.Les lines up sont annoncés une semaine à l’avance sur le facebook et instagram topito comedy nightPassent chez nous régulièrement : Fadily Camara, Tania Dutel, Jason Brokers, Verino, Paul Mirabel, Sebastian Marx, Paul Taylor, Seb Mellia, etc… Durée : 1h15 Topito Comedy Night Topito Comedy Night

Votre billet est ici

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

PLATEAU D’HUMORISTES

Le comedy night le plus déjanté de Paris…

La Topito Comedy Night revient au Point Virgule.

On change pas la formule gagnante qui dure depuis 6 ans. Un plateau d’humoristes, des vidéos de Topito en entrée et Urbain en maître de cérémonie. Bon là on va ajouter une pincée de geste de barrière, quelques gouttes de gel et une clim. Notre mission c’est de vous faire oublier une pandémie mondiale avec des vannes, comme ça ça a l’air balaise mais vous inquiétez pas on va se débrouiller.

Les artistes changent à chaque représentation.

Les lines up sont annoncés une semaine à l’avance sur le facebook et instagram topito comedy night

Passent chez nous régulièrement : Fadily Camara, Tania Dutel, Jason Brokers, Verino, Paul Mirabel, Sebastian Marx, Paul Taylor, Seb Mellia, etc…

Durée : 1h15

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici