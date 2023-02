Topito comedy festival Pyrénées LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur OT de Luz St Sauveur, CDT65 Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees Luz-Saint-Sauveur EUR 20 Le 1er festival de stand-up itinérant qui va à la rencontre du public en se promenant de stations en stations. 3 soirées événements uniques dans 3 stations des Pyrénées. C’est quand ? Du 28 février au 2 mars, c’est marqué sur l’affiche enfin. On y verra qui ? Que du lourd et des humoristes confirmés qui viennent proposer leurs meilleurs passages: Urbain à la baguette, Pierre Thevenoux, Christine Berrou, Marie Reno, Julien Santini, Merwane Benlazar et Louis Chappey. On va y faire quoi ? Regarder des vidéos drôles, et surtout écouter de bonnes blagues. Donc rire principalement. Peut-être que ton voisin au lieu de rire mangera un sandwich pendant le spectacle, mais on ne fournit pas les sandwichs. Et qui organise ça ? L’équipe du site Topito.com qui fait rire depuis longtemps tout Internet et qui organise depuis 10 ans des soirées de stand-up partout en France: les Topito Comedy Night. Si vous ajoutez à ça: encore du rire, des sièges confortables, une bonne odeur de raclette qui traîne, encore plus de rire pour vous faire oublier vos chutes à ski l’après midi, vous attendez quoi pour venir vous marrer avec nous ? > Tarif : 20€.

> Tarif : 20€.

> Réservation : https://topitocomedyfestival.com Réserve vite tes places ! +33 5 62 92 30 30

