Topin de Lenga, 26 février 2023, Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn.

Topin de Lenga

Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques

2023-02-26 – 2023-02-26

Sauveterre-de-Béarn

Pyrenees-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn

EUR 0 0 La tour fait partie du patrimoine médiéval de Sauveterre de Béarn. Elle était intégrée aux fortifications d’un des châteaux de Gaston Fébus. Elle abrite aujourd’hui un joyau exceptionnel : la maquette de Sauveterre au Moyen-Age, imaginée et réalisée par Joseph Gastellu-Etchegorry. 18 000 heures de travail estimé pour un chef d’œuvre de pierre et de bois…Une muséographie a été créée autour de la maquette.

Nous vous invitons autour de cette maquette pour évoquer l’histoire tumultueuse de Sauveterre… en béarnais bien sûr !

Et comme d’habitude, nous continuerons avec un moment convivial autour d’un repas partagé, de discussions et des chants en lenga nosta.

+33 6 03 20 70 09 Amis du Vieux Sauveterre, ASEC et Topin de Lenga

Cultura de Noste

Sauveterre-de-Béarn

