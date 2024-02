Topin de lenga Jan deu Sabalòt, le poète et menuisier de Sauveterre Sauveterre-de-Béarn, dimanche 17 mars 2024.

Crestian Lamaison nous fera redécouvrir ce grand écrivain local à travers de textes de son œuvre touchant plus particulièrement son métier de menuisier.

Au programme également exposition et démonstration des outils de menuisier de l’époque grâce à Jean Marc Lagouarde et Michel Bordères.

Ce sera également l’occasion de découvrir son histoire grâce à L’arròda deus ans , le livre de ses mémoires, publié en 2018 à l’occasion du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.

Un témoignage fort des conditions de vie d’un apprentis menuisier au début du XXème siècle, son expérience de soldat dans la Grande Guerre, les changements vécus au lendemain du conflit dans sa vie, son métier, sa culture.

Le Topin se conclura par un repas partagé, une auberge béarnaise à défaut d’être espagnole, moment convivial et privilégié pour parler, écouter, échanger, chanter… .

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

Maison des Arts

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

