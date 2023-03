Topick – L’excellence Ordinaire THEATRE LE PARIS SALLE 2, 28 juillet 2023, AVIGNON.

Topick – L’excellence Ordinaire THEATRE LE PARIS SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-07-28 à 16:40 (2023-07-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ART’ MUZE présente : ce spectacle. Sans argent, sans culture, doté d’un physique de porte-manteau… c’est mal embarqué pour Topick ! Comment tordre le cou à la fatalité et atteindre l’Excellence ?! Héritier direct de Gaston Laga?e, Topick transforme les situations les plus banales en aventures loufoques totalement bordéliques… Tout un art !! L’entretien d’embauche fait perdre son latin à un DRH médusé, un micro s’envole, un porte-manteau fume, boire un thé devient une performance avant-gardiste… ! Gags, franc parler et franche rigolade font exploser normes et conventions, et propulsent l’artiste en haut de l’échelle ! Topick fait de l’Excellence son Ordinaire Auteur, mise-scène et distribution : Thomas BUISSERéservations PMR : 01 48 74 03 65 Topick Topick

THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse

Réservations PMR : 01 48 74 03 65

