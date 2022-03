TOPICK : LE BUREAU DES SOLUTIONS Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

TOPICK : LE BUREAU DES SOLUTIONS Narbonne, 4 mars 2022, Narbonne. TOPICK : LE BUREAU DES SOLUTIONS Narbonne

2022-03-04 – 2022-03-04

Narbonne Aude EUR 21 Topick, personnage atypique oscillant entre le clown délirant et le sociologue sous acide, met la société cul par dessus tête en renversant convenances et conventions. Avec son dernier spectacle « Le bureau des solutions », Topick décrit le monde social et détourne les indicateurs de réussite en considérant que l’on peut devenir quelqu’un en réussissant n’importe quoi. Alliant humour visuel et verbe espiègle, Topick vous embarquera dans son univers rocambolesque dans lequel une action, même anodine, devient un véritable défi!

Des sketches sur le fil du rasoir où vous verrez que vous n’avez pas encore tout vu. +33 6 47 71 25 66 https://theatredelaposte.fr/ Narbonne

dernière mise à jour : 2022-02-01 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

TOPICK : LE BUREAU DES SOLUTIONS Narbonne 2022-03-04 was last modified: by TOPICK : LE BUREAU DES SOLUTIONS Narbonne Narbonne 4 mars 2022 Aude Narbonne

Narbonne Aude