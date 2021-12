Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines Topick dans Le bureau des solutions Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du vendredi 25 février 2022 au samedi 26 février 2022 à Royale Factory

A la tête d’une “start up” qu’il monte sous nos yeux, Topick propose des solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. Une serpillère électro-rotative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau qui décuple la créativité des employés, sans oublier la pince à élagage pour raccourcir la pause café. Topick déploie une énergie insensée pour gagner un temps fou. On retrouve l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages incontrôlés de Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche. Jubilatoire pour petits et grands !

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

A la tête d'une "start up" qu'il monte sous nos yeux, Topick propose des solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:00:00;2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:00:00

