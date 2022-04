Topiaires, l’Art et la Manière aux Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, 12 mai 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Topiaires, l’Art et la Manière aux Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

2022-05-12 10:00:00 – 2022-05-15 18:30:00

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

L’événement jardinier de la Ballue ! L’année de la 14ème édition de cet événement unique en France !

Cette manifestation unique permet au public d’assister à différentes démonstrations de taille de topiaires en direct dans les jardins de la Ballue. Trois jardiniers du château présenteront leur savoir-faire et les différentes techniques utilisées pour tailler et sculpter les végétaux. Le choix des outils de taille, leurs conditions d’utilisation et leur entretien seront détaillés dans l’atelier « outillage ».

L’architecte des jardins et spécialiste des topiaires, Hubert Puzenat, réalisera des démonstrations en direct, sculptera des formes variées et expliquera « en live » les techniques de l’art topiaire.

Les topiaires réalisées pourront être achetées.

Présentation et dédicace du livre sur les jardins de la Ballue: « Variations sur un jardin », aux éditions P.H. Verlhac avec les photographies de Yann Monel et les textes de Marianne Niermans.

Présentation de la maquette des jardins et des topiaires réalisée par Jacques Hennequin.

Nouveau cette année : présentation de l’album botanique « collection botanique des buis aux jardins de la Ballue ». Découverte in situ de la collection botanique de buis des jardins de la Ballue, qui est agréée par le CCVS (Comité National des Collections végétales spécialisées) et discussion : problèmes et solutions à propos des maladies des buis.

Entrée aux tarifs habituels – Animations en continu pendant ces 4 journées.

chateau@la-ballue.com +33 2 99 97 47 86 https://www.laballuejardin.com/

Bazouges-la-Pérouse

