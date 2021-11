Naintré Maison des Association Naintré, Vienne Tope 5 du Châtelleraudais Maison des Association Naintré Catégories d’évènement: Naintré

14h : Permanence d’accueil et Showroom. Echanges autour du projet, son état d’avancement, ses perspectives. Découvrez les prototypes réalisés par les volontaires lors de travaux de préfiguration des activités de l’EBE. Rdv 7 rue Jacques Duclos, 86 530 Naintre 14h – 16h : réalisation de travaux utiles sur la commune de Naintré : enlever le lierre sur la maison municipale. 16h – 18h : A la rencontre des habitants : campagne de recueil de besoins de services utiles pour le déploiement du pôle conciergerie Mobilisons-nous pour faire de l’emploi un droit ! Maison des Association 7 rue Jacques Duclos 86530 NAINTRÉ Naintré Vienne

