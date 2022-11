TOP LUMIÈRES Juvignac Juvignac Catégories d’évènement: Hérault

TOP LUMIÈRES Juvignac, 2 décembre 2022

Hérault Venez assister à l’événement « TOP LUMIÈRES » sur le parvis des droits de l’Homme à Juvignac le 02 décembre à partir de 16h30 ! À l’approche des fêtes, les Juvignacois sont invités à partager un moment enchanteur pensé, préparé et animé par les agents municipaux autour d’un village de chalets et de leurs animations gourmandes et ludiques, avec de nombreuses surprises pour tous les âges. ►Au programme: 16h30 I Ouverture officielle de l’événement avec goûter gourmand et ludique

17h15-17h45 I Ronde des Lutins de Noël par la Compagnie Soukha

18h I Lancement des illuminations de Noël

18h15 I Chants de Noël par trois chorales intergénérationnelles

17h15-17h45 I Ronde des Lutins de Noël par la Compagnie Soukha

18h I Lancement des illuminations de Noël

18h15 I Chants de Noël par trois chorales intergénérationnelles

18h30-19h45 I Déambulation des Lutins de Noël par la Compagnie Soukha

+33 4 67 10 42 42
https://www.juvignac.fr/vendredi-2-decembre-top-lumieres/

