Top départ Saint Valery sur Somme 2024 Saint-Valery-sur-Somme, vendredi 23 février 2024.

Venez assister au top départ d’une année olympique exceptionnelle à Saint-Valery-sur-Somme : découvrez les temps forts qui nous attendent jusqu’au passage de la flamme le 04 juillet prochain et pendant les jeux Olympiques et Paralympiques, nos ambassadeurs locaux seront présents, et bien d’autres surprises vous attendent !0 .

Quai Lejoille

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23



