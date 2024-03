Top chrono ! Musée du fort de la Pompelle Puisieulx, vendredi 31 mai 2024.

Top chrono ! À 131 mètres d’altitude et camouflé par la nature, les enfants découvrent un ouvrage militaire du XIXe siècle et établissent une méthode de parcours. Une initiation à l’orientation et à la découverte… Vendredi 31 mai, 09h30 Musée du fort de la Pompelle Bus mis à disposition

À 131 mètres d’altitude et camouflé par la nature, les enfants découvrent un ouvrage militaire du XIXe siècle et établissent une méthode de parcours. Une initiation à l’orientation et à la découverte de la biodiversité qui entoure le fort.

En partenariat avec le club de course d’orientation à Sillery. Durée : 1h30.

Musée du fort de la Pompelle RD 944 route de Châlons-en-Champagne – Reims-Puisieulx Puisieulx 51500 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 96 »}] Ce haut-lieu de la défense de Reims et de la première guerre mondiale dans le nord-est de la France présente une riche collection d’objets.

L’environnement naturel qui constitue les abords de ce lieu de mémoire émouvant, témoigne de l’expérience des hommes et la dureté des combats de la Grande Guerre en Champagne. Parking

©Musée du fort de la Pompelle