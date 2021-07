Messanges Messanges Landes, Messanges Top à la Vachette Messanges Messanges Catégories d’évènement: Landes

Messanges

Top à la Vachette Messanges, 2 août 2021, Messanges. Top à la Vachette 2021-08-02 21:30:00 – 2021-08-02 23:00:00 Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port

Messanges Landes Messanges Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle sera prise à 20h15. Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15. +33 5 58 89 95 00 Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle sera prise à 20h15. ©Toro Piscine Labat_Landes Atlantique Sud dernière mise à jour : 2021-07-21 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Landes, Messanges Autres Lieu Messanges Adresse Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port Ville Messanges lieuville 43.79864#-1.39936