Top à la vachette, 14 août 2022, .

Top à la vachette

2022-08-14 21:30:00 – 2022-08-14

Top à la Vachette Labat : Le Toro Piscine Géant !!!

En tournée tous les étés, depuis plus de 30 ans, sur la Côte Atlantique et à Saint Jean de Luz (tous les mercredis et dimanches en juillet et août).

1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Certains peuvent participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner… Également une animation réservée aux enfants et un jeu uniquement réservé aux dames.

Début du spectacle à 21h30 aux arènes d’Erromardie.

Retrouvez toutes les dates de nos spectacles sur notre site internet : https://www.top-a-la-vachette.com !

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

